В 1 сезоне 22 серии мультсериала «Охотники на троллей» Джим с друзьями добывают волшебный инструмент, с помощью которого они могут выходить за пределы времени. Теперь Джим может украсть кольцо у Стриклера, а заодно и разобраться с Ангором Ротом.
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail