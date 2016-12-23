В 1 сезоне 22 серии мультсериала «Охотники на троллей» Джим с друзьями добывают волшебный инструмент, с помощью которого они могут выходить за пределы времени. Теперь Джим может украсть кольцо у Стриклера, а заодно и разобраться с Ангором Ротом.