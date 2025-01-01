Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Заколдованное королевство Цитаты

Цитаты из сериала Заколдованное королевство

DG Я ДГ. Это...
Cain Знаю, психопат.
Glitch У меня есть настоящее имя... и когда я его вспомню, я тебе скажу.
DG Что такое психопат?
Cain Это то, что государство делает, чтобы перевоспитать преступников. Вынимает им мозги и держит в плену собственные головы. Не так ли, осуждённый?
Glitch Эй, я не преступник!
[колеблясь]
Glitch И на случай, если я всё же, это были ложные обвинения, подстава, я в этом уверен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Glitch [подходя к предмету мебели] В этом есть что-то *знакомое*...
[снимает покрывало с арфы]
Glitch Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cain Меня удивляет, что ты когда-то повлиял на королеву.
Glitch Знаю, меня тоже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистический Человек [после того, как ДГ его шлёпает] У тебя самые красивые, блестящие, голубые глаза, но твоя мать, твоя мать была с лавандой.
ДГ Ты вспомнила!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cain [Тото, после того как узнал о твоём предательстве] Я бы выстрелил тебе в сердце, если бы думал, что оно у тебя есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DG Эй, ты знала мою мать.
Glitch Я знал, что не идиот!
[Кейну]
Glitch И не преступник!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DG Все истории моего папы! Мои родители были отсюда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DG [услышав крики] Ты это слышал?
Glitch Да... нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Glitch [разозлённым киборгам] Мы просто проходили мимо... мы просто проходили мимо... мы просто проходили мимо...
[Кейн бьёт его, и он останавливается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DG [видя Глитча, висящего на потолке] Что ты делаешь...
Glitch здесь наверху? Маленькие КУСАЧИЕ, подумали, что будет весело повисеть. Развяжи меня, и я, может, и посмеюсь последним.
[DG колеблется]
Glitch Давай, крошка, если мама и папа действительно едут в Центральный город, ты всё дальше отстаёшь.
DG Ты знаешь дорогу?
Glitch Конечно, хотя, с висеть здесь, трудно давать указания. Если только у тебя нет какого-то лучшего предложения?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DG [указывает на устройство, застрявшее в деревянном столбе] Что это?
Glitch TDESPHTL. Трёхмерный энергетический проекционный голографический временной контур. Прикольная штука... Эй, кажется, я это изобрёл...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raw [о Кэйне] Храбрый человек... хороший человек... Железный Человек...
Glitch О, я бы мог догадаться, что ты Железный Человек, с таким отношением!
DG Что такое Железный Человек?
Glitch Так они называют полицию в Центральном Городе.
[колебался]
Glitch Или, по крайней мере, я думаю, что это так...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Glitch [о девушке в зеркале] Это Азкаделлия. Шарики или нет, такое зло не забывается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Glitch Я не говорю, что меня называли 'Танцующим пальчиком', но я знатно танцевал... Ох, ты можешь делать такое лицо, Кейн, но был такой момент, когда я был *замечательным* танцором. Она может забрала мой ум, но *ритм* идет прямо от...
Cain [перебивая] У тебя есть какие-нибудь блестящие идеи, как туда попасть?
Glitch Я не против немного напрячь мой полумозг для ДГ, но *хотя бы раз* мне бы хотелось, чтобы кто-то восхитился моим *ритмом*. Который, как я и говорил, прежде чем меня так *грубо* прервали, идет прямо от *души*.
[Кейн бросает на него взгляд]
Glitch Знаешь, Кейн, иногда ты заставляешь меня чувствовать себя как те дамы на танцах, как будто я сливаюсь с обоями...
Cain [глядя на Долгокотов] Это неплохая идея.
Glitch [удивленно] Хочешь потанцевать?
Cain Я поведу, ты следуй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кейн [после того, как расправился с несколькими длиннополыми] Ты настоящий кладезь, Глитч.
Глитч Главное — это ритм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cain Если у тебя нет сердца, у тебя ничего нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Glitch [к Азкаделлии, о ДГ] Оставь её в покое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Glitch Ты спал целыми часами... как младенец с соской.
Cain Я думал, ты мёртв.
Glitch То же самое. Знаешь, я, может, спас тебя от гипотермии, но,
[поднимает игрушечного коня]
Glitch это и спасло тебе жизнь. Оно остановило пулю.
Cain DG?
Glitch Аскаделлия.
Cain Сырые?
Glitch Ах, не знаю, не могу его найти. Либо их тоже забрали, либо он мёртв. Или...
Cain Может, он сбежал.
Glitch Знаешь, тебе действительно стоит что-то сделать со своим ГОРЬКИМ цинизмом, Кейн!
Cain Зачем? Кто-то же должен держать твой наивный оптимизм в узде.
[молчание]
Cain Эй, Глитч?
Glitch Что?
Cain Я тебе должен одну.
Glitch [улыбается] Знаешь, Кейн, профессиональная психиатрическая помощь сейчас на расстоянии одного звонка. Думаю, кто-то вроде тебя с твоими проблемами с маскулинностью и тем, что мы называем синдромом мальчишки-скаута...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raw Папай когда-то был мирным.
Glitch Да? Так теперь единственное 'мир' что их интересует, это *кусок* нас!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Azkadellia В прошлый раз 'осложнения', в этот 'проблемы'?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Молодая ДГ Тото...
Тото Теперь *Тьютор*, сконцентрируйся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поп Робот Снова этот безумный кошмар, а?
ДГ В технокрасках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
DG Вот та сама Чудесная страна, которую я помню. Я так рада быть дома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Azkadellia Учись любить меня, мать. Учись доверять мне, и я верну тебе твой трон. Надень корону на голову и преклонись предо мной. Лояльная дочь, о которой ты всегда мечтала.
Lavender Eyes Ты *не* моя дочь.
Azkadellia Как ты можешь такое говорить? Ты сделала меня такой, какая я есть.
Lavender Eyes Нет.
Azkadellia Скажи мне, где Изумруд!
Lavender Eyes Не будет пока я дышу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cain [Тото, перебираясь через пропасть в ОЗ] Если ты изменишь форму, клянусь, я тебя уроню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cain [входя в таверну, чтобы встретиться с Искателем] Мне не нравится, как выглядит это место. Почему бы вам не подождать на улице? Я сам заключу сделку.
DG Нет, я думаю, мы должны -
[гном прорывается между группой]
DG - держаться вместе. С вами я чувствую себя очень в безопасности.
Glitch Правда? А я нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Glitch [в окружении Папаев] Почти время ужина!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тото Время уходить – сейчас.
Кейн Извини, Пират, но здесь мы расстаёмся.
Тото Расстаёмся?
Кейн С мобатами в небе и длиннополыми на хвосте, у меня нет времени разбираться, в чём твоя игра.
Тото Моя 'игра' в том, что её мать отправила меня помочь ей.
Кейн И ты это сделал. Я бы даже поблагодарил тебя, если бы знал, кто ты...
Глитч Эй, Мистер-Подозрительный! Это тот... пес...
[шёпотом]
Глитч ...который помог нам сбежать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DG [указывая на крутящуюся куклу] Я действительно это делаю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аскаделлия [после убийства бывшего начальника полиции] Зеро, тебя только что повысили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Человек в зале Мистический Мужчина, ответь мне на это: Каков смысл жизни?
Мистический Мужчина Этот вопрос так же вечен, как луны. Мы должны стремиться служить силам вселенной всей нашей человечностью и всей нашей скромностью.
[Пары Азкаделлии распыляются]
Мистический Мужчина Сначала нам нужно вдохнуть магию...
Глитч Это тот самый человек с ответами?
Мистический Мужчина ...и ДЕРЖИ, ДЕРЖИ...
Глитч Он с ума сошел, в буквальном смысле!
Мистический Мужчина ...И ТЫ ЗНАЕШЬ СМЫСЛ ЖИЗНИ!
[смеется]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аскаделлия [к ДГ] Что она шепнула тебе на ухо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Глитч [к Азкаделлии о королеве] Уважай королеву!
Азкаделлия Царствование королевы заканчивается сегодня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Azkadellia С возвращением, сестричка. В О.З. нет места лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Glitch [к ДГ] Будь осторожна, а то потеряешь свои шары.
[смеётся]
Glitch Но, поскольку колдунья заставила её медиков взять мои, ну, ты посчитай на счётах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джеб [К Кейн, когда он не может найти Зеро] Что ты сделал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cain [ссылаясь на Глитча] Что он там сейчас делает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Demilo Жители Центрального Сити, собирайтесь вокруг! Антуан Дэмило снова в городе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кейн [к Лонгкоату] Брось это, или я отправлю тебя на тот свет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DG Кто такой А-Хао?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу
Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой?
Белла — волчица, Каллены — вообще феи: две фанатские теории о «Сумерках», которые звучат безумно, но чертовски логично (и смешно)
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше