Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Молодой папа
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Награды и номинации «Молодой папа»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2018
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Fondazione Mimmo Rotella Award
Победитель
Fondazione Mimmo Rotella Award
Победитель
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