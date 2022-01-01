Телеканал Sky Atlantic

Британский платный телеканал, вещающий на территории Соединенного Королевства и Ирландии, входит в группу Sky. Начал свою работу 1 февраля 2011 года. Транслирует в основном популярные американские шоу, причем 50% из них — контент HBO. Предлагает видео по запросу и прямой эфир из собственных сервисов.

Sky Atlantic показывал на территории Британии сериал «Игра престолов». Он стал самым просматриваемым за всю историю канала: один из эпизодов увидели больше 5 млн человек. Специально для Sky Atlantic были сняты «Банды Лондона» и «Маленькие пташки».