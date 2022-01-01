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Телеканал Sky Atlantic

О телеканале

Британский платный телеканал, вещающий на территории Соединенного Королевства и Ирландии, входит в группу Sky. Начал свою работу 1 февраля 2011 года. Транслирует в основном популярные американские шоу, причем 50% из них — контент HBO. Предлагает видео по запросу и прямой эфир из собственных сервисов.

Sky Atlantic показывал на территории Британии сериал «Игра престолов». Он стал самым просматриваемым за всю историю канала: один из эпизодов увидели больше 5 млн человек. Специально для Sky Atlantic были сняты «Банды Лондона» и «Маленькие пташки».

Сериалы
Индекс страха
Индекс страха
триллер 2022, США
0.0
This England
драма 2022, Великобритания
0.0
Садоводы
Садоводы
драма, криминал 2021, Великобритания/США
0.0
Домина
Домина
драма, исторический 2021, Великобритания/Италия
0.0
Анна
Анна
драма, фантастика 2021, США/Франция/Италия
0.0
Дьяволы
Дьяволы
драма, триллер 2020, Италия
0.0
Ромул
Ромул
драма, исторический 2020, Италия
0.0
Банды Лондона
Банды Лондона
драма, криминал, триллер 2020, Великобритания
8.0
Все сериалы
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