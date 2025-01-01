Меню
Голос Америки, список сезонов

The Voice
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал NBC

8.5
6.5 IMDb
Список сезонов телешоу «Голос Америки»
Голос Америки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 21 апреля 2011 - 29 июня 2011
Голос Америки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
21 эпизод 5 февраля 2012 - 8 мая 2012
Голос Америки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
32 эпизода 10 сентября 2012 - 18 декабря 2012
Голос Америки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
28 эпизодов 25 марта 2013 - 18 июня 2013
Голос Америки - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
27 эпизодов 23 сентября 2013 - 17 декабря 2013
Голос Америки - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов 24 февраля 2014 - 20 мая 2014
Голос Америки - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
27 эпизодов 22 сентября 2014 - 16 декабря 2014
Голос Америки - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
30 эпизодов 23 февраля 2015 - 19 мая 2015
Голос Америки - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
28 эпизодов 21 сентября 2015 - 15 декабря 2015
Голос Америки - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
28 эпизодов 29 февраля 2016 - 24 мая 2016
Голос Америки - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
26 эпизодов 21 августа 2016 - 13 декабря 2016
Голос Америки - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
28 эпизодов 27 февраля 2017 - 23 мая 2017
Голос Америки - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
28 эпизодов 25 сентября 2017 - 19 декабря 2017
Голос Америки - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
29 эпизодов 26 февраля 2018 - 22 мая 2018
Голос Америки - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
27 эпизодов 24 сентября 2018 - 18 декабря 2018
Голос Америки - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
23 эпизода 25 февраля 2019 - 21 мая 2019
Голос Америки - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
27 эпизодов 23 сентября 2019 - 17 декабря 2019
Голос Америки - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
18 эпизодов 24 февраля 2020 - 19 мая 2020
Голос Америки - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
18 эпизодов 19 октября 2020 - 15 декабря 2020
Голос Америки - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
18 эпизодов 1 марта 2021 - 25 мая 2021
Голос Америки - Сезон 21 Сезон 21
26 эпизодов 20 сентября 2021 - 14 декабря 2021
Голос Америки - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
26 эпизодов 19 сентября 2022 - 13 декабря 2022
Голос Америки - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
19 эпизодов 6 марта 2023 - 23 мая 2023
Голос Америки - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
34 эпизода 25 сентября 2023 - 19 декабря 2023
Голос Америки - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
22 эпизода 26 февраля 2024 - 21 мая 2024
Голос Америки - Сезон 26 Сезон 26
22 эпизода 23 сентября 2024 - 10 декабря 2024
 
Голос Америки - Сезон 27 Сезон 27
23 эпизода 3 февраля 2025 - 20 мая 2025
 
Голос Америки - Сезон 28 Сезон 28
19 эпизодов 22 сентября 2025 - 16 декабря 2025
 
The Voice: Battle of Champions
TBA
 
