Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
21 апреля 2011 - 29 июня 2011
Сезон 2 / Season 2
21 эпизод
5 февраля 2012 - 8 мая 2012
Сезон 3 / Season 3
32 эпизода
10 сентября 2012 - 18 декабря 2012
Сезон 4 / Season 4
28 эпизодов
25 марта 2013 - 18 июня 2013
Сезон 5 / Season 5
27 эпизодов
23 сентября 2013 - 17 декабря 2013
Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов
24 февраля 2014 - 20 мая 2014
Сезон 7 / Season 7
27 эпизодов
22 сентября 2014 - 16 декабря 2014
Сезон 8 / Season 8
30 эпизодов
23 февраля 2015 - 19 мая 2015
Сезон 9 / Season 9
28 эпизодов
21 сентября 2015 - 15 декабря 2015
Сезон 10 / Season 10
28 эпизодов
29 февраля 2016 - 24 мая 2016
Сезон 11 / Season 11
26 эпизодов
21 августа 2016 - 13 декабря 2016
Сезон 12 / Season 12
28 эпизодов
27 февраля 2017 - 23 мая 2017
Сезон 13 / Season 13
28 эпизодов
25 сентября 2017 - 19 декабря 2017
Сезон 14 / Season 14
29 эпизодов
26 февраля 2018 - 22 мая 2018
Сезон 15 / Season 15
27 эпизодов
24 сентября 2018 - 18 декабря 2018
Сезон 16 / Season 16
23 эпизода
25 февраля 2019 - 21 мая 2019
Сезон 17 / Season 17
27 эпизодов
23 сентября 2019 - 17 декабря 2019
Сезон 18 / Season 18
18 эпизодов
24 февраля 2020 - 19 мая 2020
Сезон 19 / Season 19
18 эпизодов
19 октября 2020 - 15 декабря 2020
Сезон 20 / Season 20
18 эпизодов
1 марта 2021 - 25 мая 2021
Сезон 21
26 эпизодов
20 сентября 2021 - 14 декабря 2021
Сезон 22 / Season 22
26 эпизодов
19 сентября 2022 - 13 декабря 2022
Сезон 23 / Season 23
19 эпизодов
6 марта 2023 - 23 мая 2023
Сезон 24 / Season 24
34 эпизода
25 сентября 2023 - 19 декабря 2023
Сезон 25 / Season 25
22 эпизода
26 февраля 2024 - 21 мая 2024
Сезон 26
22 эпизода
23 сентября 2024 - 10 декабря 2024
Сезон 27
23 эпизода
3 февраля 2025 - 20 мая 2025
Сезон 28
19 эпизодов
22 сентября 2025 - 16 декабря 2025
The Voice: Battle of Champions
TBA