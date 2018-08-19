Меню
Команда 2015 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Команда
Команда Сезон 2

The Team 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Команда»

Во 2 сезоне сериала «Команда» полиция Дании, Бельгии и Германии вынуждена вновь собрать своих лучших сыщиков для расследования нового масштабного преступления. Неизвестный устроил массовую резню в небольшом отеле — в результате погибли семь человек. Жертвы никак не связаны друг с другом, их объединяет лишь то, что по несчастной случайности все они оказались в одном месте с убийцей. Харальд, Алисия и Джеки с новыми силами принимаются за расследование, однако убийца оказывается крайне хитрым и умным человеком. Смогут ли они его обойти?

6.9 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Команда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
19 августа 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
26 августа 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
2 сентября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
9 сентября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
16 сентября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
23 сентября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
30 сентября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
7 октября 2018
