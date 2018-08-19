Во 2 сезоне сериала «Команда» полиция Дании, Бельгии и Германии вынуждена вновь собрать своих лучших сыщиков для расследования нового масштабного преступления. Неизвестный устроил массовую резню в небольшом отеле — в результате погибли семь человек. Жертвы никак не связаны друг с другом, их объединяет лишь то, что по несчастной случайности все они оказались в одном месте с убийцей. Харальд, Алисия и Джеки с новыми силами принимаются за расследование, однако убийца оказывается крайне хитрым и умным человеком. Смогут ли они его обойти?