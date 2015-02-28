В 1 сезоне сериала «Команда» главные герои — команда европейских правоохранителей, действующих под руководством Европола — занимается расследованием самых разнообразных преступлений. Объединяет все дела лишь одна деталь: происшествия случаются на территории нескольких государств. Лидером следственного отдела является опытный датский детектив по расследованию уголовных преступлений Харальд Бьерн, ему ассистирует бельгийка Алисия Вербеек, которая также является сыщиком. Третья, но не последняя в их команде — немецкий суперинтендант Джеки Мюллер.