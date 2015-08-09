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Киноафиша Сериалы Команда Сезоны
Команда (2015 - 2018), список сезонов The Team 18+
Год выпуска 2015
Страна Швеция
Эпизод длится 60 минут
Телеканал DR1
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Список сезонов сериала «Команда»
Команда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
Команда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 8 эпизодов
 
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