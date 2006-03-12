В 6 сезоне 16 серии сериала «Клан Сопрано» главный герой отправляется в казино, чтобы заработать немного денег, но в итоге он теряет все, что успел выиграть. В это время Вито-младший все больше погружается в депрессию. Тони очень хочет ему помочь...