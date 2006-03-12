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Киноафиша Сериалы Клан Сопрано Сезоны Сезон 6 Серия 18

Клан Сопрано 1999 - 2007 18 серия 6 сезон

9.1 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Клан Сопрано»
Только члены
Сезон 6 / Серия 1 12 марта 2006
Клуб по интересам
Сезон 6 / Серия 2 19 марта 2006
Увечье
Сезон 6 / Серия 3 26 марта 2006
Мясистая часть бедра
Сезон 6 / Серия 4 2 апреля 2006
Просьба мистера и миссис Джона Сакримони
Сезон 6 / Серия 5 9 апреля 2006
Живи свободным или умри
Сезон 6 / Серия 6 16 апреля 2006
Роскошная гостиная
Сезон 6 / Серия 7 23 апреля 2006
Торт Джонни
Сезон 6 / Серия 8 30 апреля 2006
Прогулка
Сезон 6 / Серия 9 7 мая 2006
Мо и Джо
Сезон 6 / Серия 10 14 мая 2006
Холодный камень
Сезон 6 / Серия 11 21 мая 2006
Каиша
Сезон 6 / Серия 12 4 июня 2006
Домашнее кино Сопрано
Сезон 6 / Серия 13 8 апреля 2007
5-я платформа
Сезон 6 / Серия 14 15 апреля 2007
Помни тогда
Сезон 6 / Серия 15 22 апреля 2007
Погоня
Сезон 6 / Серия 16 29 апреля 2007
Иди как мужчина
Сезон 6 / Серия 17 6 мая 2007
Кеннеди и Хэйди
Сезон 6 / Серия 18 13 мая 2007
Второе пришествие
Сезон 6 / Серия 19 20 мая 2007
Голубая комета
Сезон 6 / Серия 20 3 июня 2007
Сделано в Америке
Сезон 6 / Серия 21 10 июня 2007
О чем cерия

В 6 сезоне 18 серии сериала «Клан Сопрано» главный герой становится участником масштабного спора из-за мусора. Как ни странно, довольно быстро эта ситуация выходит из-под контроля. Уровень напряженности между семьями продолжает расти...

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