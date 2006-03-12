В 6 сезоне 20 серии сериала «Клан Сопрано» окружение становится все более и более враждебным — Тони понимает, что результат такого отношения может быть опасным. Случайное убийство оборачивается совершенно дикими последствиями для всех персонажей.
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