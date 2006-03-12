В 6 сезоне 13 серии сериала «Клан Сопрано» главному герою необходимо принять важное решение, которое повлияет на всех остальных членов мафии. Параллельно в городе разворачивается борьба за власть, исход которой остается под вопросом.
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