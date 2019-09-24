В 3 сезоне 11 серии сериала «Ординатор» Конрад уходит из клиники. Он понятия не имеет пока, что будет делать дальше. В это время у мужчины по имени Реджи случается сердечный приступ. Конрад оказывает ему медицинскую помощь и привозит в госпиталь.
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