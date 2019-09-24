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Киноафиша Сериалы Ординатор Сезоны Сезон 3 Серия 13

Ординатор 2018 13 серия 3 сезон

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10 голосов
Все серии 3 сезона «Ординатор»
Из пепла
Сезон 3 / Серия 1 24 сентября 2019
Плоть от плоти
Сезон 3 / Серия 2 1 октября 2019
Святые и грешники
Сезон 3 / Серия 3 8 октября 2019
Система убеждений
Сезон 3 / Серия 4 15 октября 2019
Выбор слов
Сезон 3 / Серия 5 5 ноября 2019
День медсестер
Сезон 3 / Серия 6 12 ноября 2019
Женщина упала
Сезон 3 / Серия 7 19 ноября 2019
День пекинской утки
Сезон 3 / Серия 8 26 ноября 2019
Жажда крови
Сезон 3 / Серия 9 3 декабря 2019
Осведомитель
Сезон 3 / Серия 10 17 декабря 2019
Свободное падение
Сезон 3 / Серия 11 7 января 2020
Лучшие планы
Сезон 3 / Серия 12 14 января 2020
Как Конрад возвращается в привычный ритм
Сезон 3 / Серия 13 21 января 2020
Блоха
Сезон 3 / Серия 14 28 января 2020
Последний выстрел
Сезон 3 / Серия 15 18 февраля 2020
Обратная Золушка
Сезон 3 / Серия 16 3 марта 2020
Кукла Э. Вуд
Сезон 3 / Серия 17 10 марта 2020
До свидания, до рассвета
Сезон 3 / Серия 18 17 марта 2020
Система поддержки
Сезон 3 / Серия 19 24 марта 2020
Сожги все дотла
Сезон 3 / Серия 20 7 апреля 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 13 серии сериала «Ординатор» Девон настаивает на том, чтобы в первую очередь в палаты распределяли пациентов хирургического отделения. В итоге у человека, доставленного в клинику на скорой помощи, в коридоре случается инсульт.

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