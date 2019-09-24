В 3 сезоне 13 серии сериала «Ординатор» Девон настаивает на том, чтобы в первую очередь в палаты распределяли пациентов хирургического отделения. В итоге у человека, доставленного в клинику на скорой помощи, в коридоре случается инсульт.
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