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Постер к сериалу Ординатор
Киноафиша Сериалы Ординатор Сезоны
Ординатор (2018 - …), список сезонов The Resident 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Fox
Список сезонов сериала «Ординатор»
Ординатор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 14 эпизодов
 
Ординатор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 23 эпизода
 
Ординатор - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 20 эпизодов
 
Ординатор - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 14 эпизодов
 
Ординатор - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 23 эпизода
 
Ординатор - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 1 эпизод
 
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