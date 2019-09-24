В 3 сезоне 12 серии сериала «Ординатор» Ник и Мина служат в некоммерческой больнице, расположенной неподалеку от Атланты. Они оказывают медицинскую помощь пациентке, страдающей от сердечной недостаточности. Ей срочно нужна новая батарея.
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