В 3 сезоне 3 серии сериала «Ординатор» в отделении экстренной помощи оказывается сотрудник правоохранительных органов. Он доставляет преступника с тяжелым ранением. В скором времени выясняется, что полицейский тоже нуждается во врачебной помощи.
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