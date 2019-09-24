В 3 сезоне 19 серии сериала «Ординатор» Каин и Ким скрывают распространение опасного вируса в клинике. Каин обращается за помощью к Эзре. Он делится с ним медицинским случаем, который имел место во времена, когда Каин был стажером в клинике.