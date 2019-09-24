В 3 сезоне 16 серии сериала «Ординатор» медицинский персонал занят подготовкой к торжеству по случаю дня рождения Надин. В это время Фельдман и Джессика проходят обучение. Девон приступает к лечению знаменитого стилиста.
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