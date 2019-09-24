В 3 сезоне 2 серии сериала «Ординатор» Каин хочет обрести союзников в лице Белла и Кит. Речь идет о рискованной хирургической процедуре, которая нацелена на спасение жизни детей с онкологическими заболеваниями. У всех последняя стадия рака.
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