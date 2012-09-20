В 9 сезоне 6 серии сериала «Офис», когда Энди узнает о том, что его семья потеряла все деньги, он пытается помочь. Кевин узнает правду об Оскаре и муже Анджелы и пытается сохранить все в тайне. Местное радио зовет Дуайта на интервью.