В 9 сезоне 23 серии сериала «Офис» Дуайт наконец получает работу своей мечты и становится региональным менеджером филиала в Скрэнтоне. Энди не может определиться, увольняется он или остается. Оскар предлагает Анджеле временно пожить у него.