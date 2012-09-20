Ассистент ассистента регионального менеджера. Часть 2
Сезон 9 / Серия 239 мая 2013
Финал
Сезон 9 / Серия 2416 мая 2013
Финал. Часть 2
Сезон 9 / Серия 2516 мая 2013
О чем cерия
В 9 сезоне 16 серии сериала «Офис» Дэвид Уоллес узнает об отсутствии Энди на работе последние несколько месяцев. Энди страдает из-за расставания с Эрин, которая скрывает отношения с Питом. Дуайт просит Анджелу помочь ему позаботиться о его тете.
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