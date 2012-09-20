В 9 сезоне 16 серии сериала «Офис» Дэвид Уоллес узнает об отсутствии Энди на работе последние несколько месяцев. Энди страдает из-за расставания с Эрин, которая скрывает отношения с Питом. Дуайт просит Анджелу помочь ему позаботиться о его тете.