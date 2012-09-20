В 9 сезоне 14 серии сериала «Офис» кто-то испортил фреску Пэм, и она, Нелли и Дуайт пытаются вычислить того, кто это сделал. Дэррил, ставший соседом Джима по квартире в Филадельфии, не может смириться с его нечистоплотностью.