Ассистент ассистента регионального менеджера. Часть 2
Сезон 9 / Серия 239 мая 2013
Финал
Сезон 9 / Серия 2416 мая 2013
Финал. Часть 2
Сезон 9 / Серия 2516 мая 2013
О чем cерия
В 9 сезоне 13 серии сериала «Офис» Дуайт по поручению Дэвида Уоллеса ищет временную замену для Джима. Он зовет на собеседование своих друзей и родственников и оказывается перед сложным выбором, когда ни один из них не подходит для этой работы.
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