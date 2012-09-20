В 9 сезоне 13 серии сериала «Офис» Дуайт по поручению Дэвида Уоллеса ищет временную замену для Джима. Он зовет на собеседование своих друзей и родственников и оказывается перед сложным выбором, когда ни один из них не подходит для этой работы.