В 9 сезоне 10 серии сериала «Офис» из-за Пэм у многих в офисе обнаруживаются вши, но она не признается в том, что это ее вина. Дуайт намерен уничтожить паразитов. Тем временем встреча Джима в Филадельфии проходит веселее, чем он рассчитывал.