В 9 сезоне 17 серии сериала «Офис» Энди, узнав об отношениях Эрин и Пита, пытается отомстить им. После собеседования Пэм понимает, что ей предлагают место секретаря, а не офис-менеджера, как она думала. Дуайт признается в своих чувствах Анджеле.