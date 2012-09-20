Ассистент ассистента регионального менеджера. Часть 2
Сезон 9 / Серия 239 мая 2013
Финал
Сезон 9 / Серия 2416 мая 2013
Финал. Часть 2
Сезон 9 / Серия 2516 мая 2013
О чем cерия
В 9 сезоне 17 серии сериала «Офис» Энди, узнав об отношениях Эрин и Пита, пытается отомстить им. После собеседования Пэм понимает, что ей предлагают место секретаря, а не офис-менеджера, как она думала. Дуайт признается в своих чувствах Анджеле.
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