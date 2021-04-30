В 1 сезоне сериала «Берег москитов» в центре сюжета оказывается эксцентричный изобретатель. В один прекрасный день он решает продать свой дом. Вместе с семьей главный герой отправляется на отдаленный берег Мексики, в самое сердце джунглей. Там он надеется организовать собственный завод по производству льда, однако на пути к осуществлению этой мечты героя ждет множество препятствий. Сначала у изобретателя начинаются проблемы с собственной семьей, а затем и с аборигенами загадочного места, в котором он оказался...