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Берег москитов 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Берег москитов
Киноафиша Сериалы Берег москитов Сезоны Сезон 1

The Mosquito Coast 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Берег москитов»

В 1 сезоне сериала «Берег москитов» в центре сюжета оказывается эксцентричный изобретатель. В один прекрасный день он решает продать свой дом. Вместе с семьей главный герой отправляется на отдаленный берег Мексики, в самое сердце джунглей. Там он надеется организовать собственный завод по производству льда, однако на пути к осуществлению этой мечты героя ждет множество препятствий. Сначала у изобретателя начинаются проблемы с собственной семьей, а затем и с аборигенами загадочного места, в котором он оказался...

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Берег москитов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 мая 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 июня 2021
График выхода всех сериалов
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