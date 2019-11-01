В 1 сезоне 1 серии сериала «Утреннее шоу» сотрудники телеканала узнают о крупном скандале, в котором оказался замешан их коллега Митчелл. Его соведущая Алекс берет репутация канала в свои руки, а продюсеры тем временем подбирают ей нового коллегу.