В 1 сезоне 7 серии сериала «Утреннее шоу» Митчелл обещает Брэдли, что раскроет всю правду, если она возьмет у него интервью в прямом эфире. Тем временем Алекс рассказывает дочери о разводе и окончательно портит их отношения.
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