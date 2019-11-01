В 1 сезоне 7 серии сериала «Утреннее шоу» Митчелл обещает Брэдли, что раскроет всю правду, если она возьмет у него интервью в прямом эфире. Тем временем Алекс рассказывает дочери о разводе и окончательно портит их отношения.