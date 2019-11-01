В 1 сезоне 2 серии сериала «Утреннее шоу» Кори присматривается к известному в социальных сетях корреспонденту, Брэдли. В то же время другие сотрудники канала, Янко и Клэр, сильно переживают за свои романтические отношения на фоне скандала.