В 1 сезоне 8 серии сериала «Утреннее шоу» мы взглянем в прошлое, когда Митчелл еще был главной звездой шоу, а руководители канала собирались уволить Алекс. В то же время Ханна становится любовницей Митчелла, не давая согласия на близость.