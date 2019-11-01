В 1 сезоне 8 серии сериала «Утреннее шоу» мы взглянем в прошлое, когда Митчелл еще был главной звездой шоу, а руководители канала собирались уволить Алекс. В то же время Ханна становится любовницей Митчелла, не давая согласия на близость.
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