В 1 сезоне 4 серии сериала «Утреннее шоу» Брэдли и Алекс проводят первый эфир вместе, и он принимает неожиданные обороты, что сближает двух женщин. Руководство канала нанимает аналитика, чтобы он провел расследование, касающееся Митча Кесслера.
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