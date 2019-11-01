В 1 сезоне 4 серии сериала «Утреннее шоу» Брэдли и Алекс проводят первый эфир вместе, и он принимает неожиданные обороты, что сближает двух женщин. Руководство канала нанимает аналитика, чтобы он провел расследование, касающееся Митча Кесслера.