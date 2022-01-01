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Киноафиша Сериалы Солнце в объятиях Луны Сезоны
Солнце в объятиях Луны (2012 - 2012), список сезонов The Moon That Embraces the Sun 12+
Год выпуска 2012
Страна Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
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Список сезонов сериала «Солнце в объятиях Луны»
Солнце в объятиях Луны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 20 эпизодов
 
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