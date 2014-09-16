В 3 сезоне 9 серии сериала «Проект Минди», устав от того, что Аннетт является третьей лишней в их отношениях, Минди решает переключить ее внимание на милого пожилого доктора. Тем временем Морган тяжело переживает то, что Тэмра бросила его.