В 3 сезоне 13 серии сериала «Проект Минди» Лахири отправляется на знакомство с городом и случайно встречает парня, с которым она давным-давно потеряла девственность. В Нью-Йорке же Морган и Дэнни шпионят за Питером, подозревая его в романе с Лорен.