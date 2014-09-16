В 3 сезоне 13 серии сериала «Проект Минди» Лахири отправляется на знакомство с городом и случайно встречает парня, с которым она давным-давно потеряла девственность. В Нью-Йорке же Морган и Дэнни шпионят за Питером, подозревая его в романе с Лорен.
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