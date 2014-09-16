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Киноафиша Сериалы Проект Минди Сезоны Сезон 3 Серия 13

Проект Минди 2012 - 2017 13 серия 3 сезон

7.6 Оцените
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Все серии 3 сезона «Проект Минди»
Мы теперь пара, ненавистники!
Сезон 3 / Серия 1 16 сентября 2014
Аннет Кастеллано — моя немезида
Сезон 3 / Серия 2 23 сентября 2014
Преступления и проступки, а также бывшие друзья
Сезон 3 / Серия 3 30 сентября 2014
Я поскользнулся
Сезон 3 / Серия 4 7 октября 2014
Дьявол приносит конец земель
Сезон 3 / Серия 5 14 октября 2014
Время карамельной принцессы
Сезон 3 / Серия 6 4 ноября 2014
Нам нужно поговорить об Аннет
Сезон 3 / Серия 7 11 ноября 2014
Дневник сумасшедшей индианки
Сезон 3 / Серия 8 18 ноября 2014
Как потерять маму за десять дней
Сезон 3 / Серия 9 25 ноября 2014
А как насчет Питера?
Сезон 3 / Серия 10 2 декабря 2014
Рождество
Сезон 3 / Серия 11 9 декабря 2014
Стэнфорд
Сезон 3 / Серия 12 6 января 2015
Сан-Франциско Бэй
Сезон 3 / Серия 13 13 января 2015
Больше никакого мистера Нойше, парень
Сезон 3 / Серия 14 3 февраля 2015
Ужин у Кастелланосов
Сезон 3 / Серия 15 10 февраля 2015
Семейные ценности Лахири
Сезон 3 / Серия 16 17 февраля 2015
Дэнни Кастеллано — мой диетолог
Сезон 3 / Серия 17 24 февраля 2015
Укусы плодородия
Сезон 3 / Серия 18 3 марта 2015
Исповедь католикоса
Сезон 3 / Серия 19 10 марта 2015
Чего ожидать, когда вы расширяетесь
Сезон 3 / Серия 20 17 марта 2015
Шафер
Сезон 3 / Серия 21 24 марта 2015
О чем серия

В 3 сезоне 13 серии сериала «Проект Минди» Лахири отправляется на знакомство с городом и случайно встречает парня, с которым она давным-давно потеряла девственность. В Нью-Йорке же Морган и Дэнни шпионят за Питером, подозревая его в романе с Лорен.

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