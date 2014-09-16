В 3 сезоне 20 серии сериала «Проект Минди» из-за набранного веса Минди перестает чувствовать себя уверенно и обращается к стилисту за помощью. Джереми тем временем заставляет Моргана и Дэнни искать ему девушку на странной пижамной вечеринке.
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