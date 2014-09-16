В 3 сезоне 1 серии сериала «Проект Минди» Дэнни рассказывает Минди, что увидел Джереми и девушку Питера наедине в двусмысленной ситуации. Минди обещает никому об этом не рассказать, но, естественно, эта сплетня разлетается по клинике за один день.
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