В 3 сезоне 4 серии сериала «Проект Минди» Минди переживает, что недостаточно опытная для Дэнни в сексуальном плане. Чтобы исправить это, она решается на необычный эксперимент в постели, но для начала принимает сильнодействующее обезболивающее.
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