В 3 сезоне 18 серии сериала «Проект Минди» Минди открывает свой центр по лечению бесплодия, но клиенты не торопятся идти к ней. В то же время Джереми вынужден выбирать между отличным доктором и медперсоналом, который терпеть не может новичка.
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail