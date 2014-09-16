В 3 сезоне 18 серии сериала «Проект Минди» Минди открывает свой центр по лечению бесплодия, но клиенты не торопятся идти к ней. В то же время Джереми вынужден выбирать между отличным доктором и медперсоналом, который терпеть не может новичка.