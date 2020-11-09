Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Могучие 2020 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Могучие
Киноафиша Сериалы Могучие Сезоны Сезон 1

The Mighty Ones
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Могучие»

В 1 сезоне сериала «Могучие» лучшие друзья Клубничка, Палочка, Листик и Камешек живут в большом зеленом саду и по-новому открывают для себя мир. Каждый день им приходится сталкиваться с чем-то странным и совершенно неизведанным. К счастью, совместными усилиями они успешно справляются с любой проблемой, которая возникает у них на пути. Помимо команды «Могучих» во дворе живут кролик, божья коровка, муравьи и гусеница, которые также принимают участие в приключениях главных героев, а порой и сами нуждаются в спасении.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Могучие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 ноября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 ноября 2020
График выхода всех сериалов
В Marvel наконец раскрыли способности Доктора Дума: он будет не только гением технического прогресса
А-а-а-а! Вот и новый хит из Турции — этот сериал уже обогнал мелодраму с Эргенчем и не собирается останавливаться
Если в «Невском» ищут бандитов, то в Корее — духов: почему «Призрачный детектив» цепляет сильнее, хотя вайб почти одинаковый
20+ лет фанаты «Властелина колец» смотрели в глаза Леголасу: и не замечали забавный ляп — он вообще-то рушит канон (фото)
«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый
В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT
Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином
А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло
«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше