В 1 сезоне сериала «Могучие» лучшие друзья Клубничка, Палочка, Листик и Камешек живут в большом зеленом саду и по-новому открывают для себя мир. Каждый день им приходится сталкиваться с чем-то странным и совершенно неизведанным. К счастью, совместными усилиями они успешно справляются с любой проблемой, которая возникает у них на пути. Помимо команды «Могучих» во дворе живут кролик, божья коровка, муравьи и гусеница, которые также принимают участие в приключениях главных героев, а порой и сами нуждаются в спасении.