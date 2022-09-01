В 3 сезоне сериала «Могучие» действие разворачивается на заднем дворе, где существует секретный мир, наполненный крошечными существами. Несколько друзей — Веточка, Камешек, Листочек и Клубничка — стали лучшими друзьями. Они называют себя Могущественными. Несмотря на свой миниатюрный рост, Могущественные полны решимости жить на широкую ногу и всегда веселиться в этом диком мире, который их окружает. Напомним, в предыдущем сезоне Листочек сходит с ума, когда перед соревнованиями по бодибилдингу обнаруживает у себя пятно сзади, а Камешек отчаянно пытается вывести его из экзистенциального кризиса.