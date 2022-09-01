Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Могучие 2020 - 2022 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Могучие
Киноафиша Сериалы Могучие Сезоны Сезон 3

The Mighty Ones
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 3-й сезон сериала «Могучие»

В 3 сезоне сериала «Могучие» действие разворачивается на заднем дворе, где существует секретный мир, наполненный крошечными существами. Несколько друзей — Веточка, Камешек, Листочек и Клубничка — стали лучшими друзьями. Они называют себя Могущественными. Несмотря на свой миниатюрный рост, Могущественные полны решимости жить на широкую ногу и всегда веселиться в этом диком мире, который их окружает. Напомним, в предыдущем сезоне Листочек сходит с ума, когда перед соревнованиями по бодибилдингу обнаруживает у себя пятно сзади, а Камешек отчаянно пытается вывести его из экзистенциального кризиса.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Могучие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
1 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
1 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
1 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
1 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
1 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
1 сентября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
1 сентября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
1 сентября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
1 сентября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
1 сентября 2022
График выхода всех сериалов
Омер в полиции, а Ишил планирует новое преступление: что после скандала покажут во 2 серии «Клюквенного щербета»
Почему героиню «Терминатора» назвали именно Сарой: тайна, которую зрители не сразу заметили
Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT
Привыкли к Полу Атрейдесу? Отвыкайте, он не главный герой: предназначение Квисатц Хадерака вызовет вопросы у фанатов «Дюны» Вильнева
20+ лет фанаты «Властелина колец» смотрели в глаза Леголасу: и не замечали забавный ляп — он вообще-то рушит канон (фото)
«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый
В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге
«Как ты не пахал мужик, обносился весь»: Кологривый «подсидел» Борисова в самом ожидаемом сериале России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше