Могучие 2020 - 2022, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Могучие
Киноафиша Сериалы Могучие Сезоны Сезон 4

The Mighty Ones
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 4-й сезон сериала «Могучие»

В 4 сезоне сериала «Могучие» продолжаются забавные приключения четырех друзей-предметов во дворе человеческой семьи. Родные Клубнички приглашают ее вместе с ребятами на ежегодный ягодный праздник, и она не может найти аргумент, чтобы отказаться. Камень решает на один день обменяться жизнями с надувным шариком, но выясняется, что быть резиновым и легким не так-то просто. Листок знакомится с активным и амбициозным Кофейным Зерном и увлекается идеей открыть собственный бизнес. Тем временем во двор случайно забредает опоссум. Палка, никогда прежде не видевшая подобного существа, начинает паниковать.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Могучие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
9 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
9 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
9 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
9 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
9 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
9 декабря 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
9 декабря 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
9 декабря 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 4 Серия 9
9 декабря 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 4 Серия 10
9 декабря 2022
