В 4 сезоне сериала «Могучие» продолжаются забавные приключения четырех друзей-предметов во дворе человеческой семьи. Родные Клубнички приглашают ее вместе с ребятами на ежегодный ягодный праздник, и она не может найти аргумент, чтобы отказаться. Камень решает на один день обменяться жизнями с надувным шариком, но выясняется, что быть резиновым и легким не так-то просто. Листок знакомится с активным и амбициозным Кофейным Зерном и увлекается идеей открыть собственный бизнес. Тем временем во двор случайно забредает опоссум. Палка, никогда прежде не видевшая подобного существа, начинает паниковать.