Во 2 сезоне сериала «Могучие» в центре событий остаются четверо лучших друзей — Берри, Твиге, Рокси и Лифе. Они проживают в небольшом дворе, расположенном где-то за городом. Каждый день ребята делают какое-то важное жизненное открытие, которое позволяет им чуть лучше познать этот мир. Кроме того, главные герои сталкиваются и с другими местными жителями, среди которых Кролик, Божья коровка, Ворона и многие другие. В новых эпизодах Лиф ждет неприятный сюрприз перед соревнованиями по бодибилдингу, а Берри знакомится с пчелами и ревнует к Рокси. Твиг сталкивается со скунсом, Рокси случайно попадает в дом людей.