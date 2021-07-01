Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Могучие 2020 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Могучие
Киноафиша Сериалы Могучие Сезоны Сезон 2

The Mighty Ones
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Могучие»

Во 2 сезоне сериала «Могучие» в центре событий остаются четверо лучших друзей — Берри, Твиге, Рокси и Лифе. Они проживают в небольшом дворе, расположенном где-то за городом. Каждый день ребята делают какое-то важное жизненное открытие, которое позволяет им чуть лучше познать этот мир. Кроме того, главные герои сталкиваются и с другими местными жителями, среди которых Кролик, Божья коровка, Ворона и многие другие. В новых эпизодах Лиф ждет неприятный сюрприз перед соревнованиями по бодибилдингу, а Берри знакомится с пчелами и ревнует к Рокси. Твиг сталкивается со скунсом, Рокси случайно попадает в дом людей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Могучие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
1 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
1 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
1 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
1 июля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 июля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
1 июля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
1 июля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
1 июля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
1 июля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
1 июля 2021
График выхода всех сериалов
В Marvel наконец раскрыли способности Доктора Дума: он будет не только гением технического прогресса
Думаете, герой наконец-то отдохнет? Покой ему только снится! Вот когда выходит 2 сезон «Плачущего призрака на пенсии»
Омер в полиции, а Ишил планирует новое преступление: что после скандала покажут во 2 серии «Клюквенного щербета»
20+ лет фанаты «Властелина колец» смотрели в глаза Леголасу: и не замечали забавный ляп — он вообще-то рушит канон (фото)
А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло
В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети
«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге
Привыкли к Полу Атрейдесу? Отвыкайте, он не главный герой: предназначение Квисатц Хадерака вызовет вопросы у фанатов «Дюны» Вильнева
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином
Отличаетесь умом и сообразительностью? Эти 7 малоизвестных фильмов с первого раза понимают только единицы — дурачат зрителя до конца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше