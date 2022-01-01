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Киноафиша Сериалы Легенда о Корре Актеры и роли

Актеры сериала «Легенда о Корре»

Актеры сериала «Легенда о Корре» Вся информация о сериале
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс J.K. Simmons
Tenzin Кирнан Шипка
Кирнан Шипка Kiernan Shipka
Jinora Джеймс Римар
Джеймс Римар James Remar
Tonraq
Лиза Эдельштайн
Kya
Джон Майкл Хиггинс John Michael Higgins
Iknik Blackstone Varrick
Генри Роллинз Henry Rollins
Zaheer
Минди Стерлинг Mindy Sterling
Lin Beifong
Сейшелл Гэбриел
Сейшелл Гэбриел Seychelle Gabriel
Asami Sato Энн Хеч
Энн Хеч Anne Heche
Suyin Beifong П. Дж. Бирн
П. Дж. Бирн P.J. Byrne
Bolin
Ричард Рили
Bumi
Дэвид Фаустино
Дэвид Фаустино David Faustino
Mako
Steve Blum
Amon
Джанет Вэрни
Джанет Вэрни Janet Varney
Korra
Зельда Уильямс Zelda Williams
Kuvira
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Tarrlok
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