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Легенда о Корре
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Актеры сериала «Легенда о Корре»
Вся информация о сериале
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Tenzin
Кирнан Шипка
Kiernan Shipka
Jinora
Джеймс Римар
James Remar
Tonraq
Лиза Эдельштайн
Kya
Джон Майкл Хиггинс
John Michael Higgins
Iknik Blackstone Varrick
Генри Роллинз
Henry Rollins
Zaheer
Минди Стерлинг
Mindy Sterling
Lin Beifong
Сейшелл Гэбриел
Seychelle Gabriel
Asami Sato
Энн Хеч
Anne Heche
Suyin Beifong
П. Дж. Бирн
P.J. Byrne
Bolin
Ричард Рили
Bumi
Дэвид Фаустино
David Faustino
Mako
Steve Blum
Amon
Джанет Вэрни
Janet Varney
Korra
Зельда Уильямс
Zelda Williams
Kuvira
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Tarrlok
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