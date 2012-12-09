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Киноафиша Сериалы Легенда о Корре Сезоны
Легенда о Корре (2012 - 2014), список сезонов The Legend of Korra 6+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Nickelodeon
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Список сезонов сериала «Легенда о Корре»
Легенда о Корре - Книга 1: Воздух / Book One: Air Книга 1: Воздух / Book One: Air
2012, 12 эпизодов
 
Легенда о Корре - Книга 2: Духи / Book Two: Spirits Книга 2: Духи / Book Two: Spirits
2013, 14 эпизодов
 
Легенда о Корре - Книга 3: Перемены / Book Three: Change Книга 3: Перемены / Book Three: Change
2014, 13 эпизодов
 
Легенда о Корре - Книга 4: Баланс / Book Four: Balance Книга 4: Баланс / Book Four: Balance
2014, 13 эпизодов
 
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