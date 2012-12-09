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Легенда о Корре
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Легенда о Корре (2012 - 2014), список сезонов
The Legend of Korra
6+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Nickelodeon
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Список сезонов сериала «Легенда о Корре»
Книга 1: Воздух / Book One: Air
2012,
12 эпизодов
Книга 2: Духи / Book Two: Spirits
2013,
14 эпизодов
Книга 3: Перемены / Book Three: Change
2014,
13 эпизодов
Книга 4: Баланс / Book Four: Balance
2014,
13 эпизодов
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