Цитаты из сериала Аватар: Легенда о Корре

Варрик Жу Ли! Сделай это!
Tenzin [вступительное повествование] Земля. Огонь. Воздух. Вода. Когда я был мальчиком, мой отец, Аватар Аанг, рассказал мне историю о том, как он и его друзья героически завершили Столетнюю войну. Аватар Аанг и Лорд Огня Зуко преобразовали колонии Огненной Нации в Объединённую Республика Наций, общество, где маги и немаги со всего мира могли жить и процветать вместе в мире и гармонии. Они назвали столицу этой великой земли Республика Сити. Аватар Аанг достиг многих замечательных вещей за свою жизнь, но, к сожалению, его время в этом мире подошло к концу. И как цикл сезонов, цикл Аватара начался заново.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джон Майкл Хиггинс
John Michael Higgins
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
