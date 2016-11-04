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Корона 2016 - 2023 4 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Корона»
Вулфертон Сплэш
Сезон 1 / Серия 1 4 ноября 2016
Гайд-Парк-Корнер
Сезон 1 / Серия 2 4 ноября 2016
Виндзор
Сезон 1 / Серия 3 4 ноября 2016
Стихийное бедствие
Сезон 1 / Серия 4 4 ноября 2016
Пыль в глаза
Сезон 1 / Серия 5 4 ноября 2016
Гелигнит
Сезон 1 / Серия 6 4 ноября 2016
Знание — сила
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2016
Гордость и радость
Сезон 1 / Серия 8 4 ноября 2016
Убийцы
Сезон 1 / Серия 9 4 ноября 2016
Глориана
Сезон 1 / Серия 10 4 ноября 2016
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Корона» происходят события Великого Смога в Лондоне. Весь город становится непригодным для жизни. Последствия оказываются катастрофическими. Уинстон Черчилль и королева пытаются избежать будущих конфликтов.

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