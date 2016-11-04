В 1 сезоне 5 серии сериала «Корона» Элизабет не одобряет идею Филиппа касательно ее коронации. Принц хочет заняться всеми вопросами этого события, но их разногласия приводят к конфликту. Герцог Виндзор возвращается в Лондон.
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