В 1 сезоне 3 серии сериала «Корона» Элизабет придется научиться балансу между семьей и государством. Тем временем у принца Филиппа тоже есть свой перечень правил, которым его жена должна следовать. Черчилль хочет отсрочить коронацию.
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